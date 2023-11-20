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Спорт

Руководство «Машиностроителя» прояснило ситуацию с лыжероллерами на стадионе

В Псковское агентство информации обратились спортсмены, которые занимаются в секции лыжероллеров Nikels Clib. По их словам, секция не сможет заниматься на стадионе «Машиностроитель» с 1 декабря 2023 года по причине того, что их оттуда «выселяют». Спортсмены сообщили, что секция занималась на «Машиностроителе» уже два года, а сам стадион «принадлежит городу, то есть служит для людей во благо массового спорта». Редакция ПАИ обратилась к руководству стадиона «Машиностроитель» за разъяснением ситуации. 

Руководство «Машиностроителя» прояснило ситуацию с лыжероллерами на стадионе. Фото: ПАИ

Согласно ответу директора стадиона Ольги Черкасовой, в адрес администрации муниципального бюждетного учреждения «Машиностроитель» от секции лыжероллеров заявок на групповые занятия не поступало. 

В ответе отмечается, что лыжероллеры действительно катались по асфальтированным дорожкам стадиона. «Асфальтированные дорожки стадиона – это технические проезды (служб МЧС, скорой помощи и т. д.) и проходы для спортсменов и посетителей трибун. В связи с вводом в эксплуатацию второго футбольного поля спортсмены стали передвигаться из раздевалок трибун до поля и обратно. Также со второго поля нет оградительной сетки. Всё это может привести к травмам при занятиях на лыжероллерах. По информации от занимающихся, за тренировки они платят частным организаторам, но поскольку занятия проходят на территории муниципального учреждения, в случае ЧП вся ответственность будет на администрации стадиона», – разъясняется в ответе Ольги Черкасовой.

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