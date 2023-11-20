Курс «ПроГрафику» стартовал в Пскове

17:14, 20 ноября 2023, ПАИ

Курс «ПроГрафику» стартовал в Пскове. Об этом сообщила руководитель уникальной мастерской печатной графики профессионального уровня «Азбука эстампа» Наталья Яблочкина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Люди хотят узнать новые техники после мастер-классов, и для них был создан курс «ПроГрафику». В него входит восемь занятий и знакомство с шестью техниками эстампа, погружение в основы композиции и знания об истории гравюры, а также печать ряда собственных эстампов, которые участник курса заберёт с собой», – отметила гостья студии.

На первом занятии участникам рассказали об основах композиции и о том, что характерно для графики, а на втором они узнали об возникновении одной из самых молодых техник эстампа, а также попрактиковались в гравировании картона по принципу высокой печати.

Эстамп – произведение графического искусства, представляющее собой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с печатной формы.