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Общество

Пристав помог пострадавшему псковичу получить 200 тысяч рублей компенсации морального ущерба

В Пскове местный житель оплатил моральный вред в размере 200 тысяч рублей только после того, как судебные приставы арестовали его гараж. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России.

73-летний автомобилист совершил наезд на пешехода, причинив ему тяжкий вред. Признав водителя виновным по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), суд обязал его компенсировать потерпевшему моральный вред.

Так как мужчина не исполнял требования постановления, пристав ограничил его право на выезд из страны, обратил взыскание на доходы, арестовал гараж осуждённого и передал имущество на оценку. После этого должник выплатил компенсацию морального вреда потерпевшему, исполнительский сбор и возместил расходы на совершение исполнительных действий.

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