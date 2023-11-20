Поиск «взрывчатки» продемонстрировали кинологи с собаками красногородским школьникам

18:38, 20 ноября 2023, ПАИ

Встреча сотрудников кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» с детьми прошла в Красногородской средней школе в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023». Об этом пишет газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



















С детьми пообщалась начальник центра кинологической службы Наталия Иванова. Она рассказала ученикам о правилах поведения при обнаружении посторонних предметов. Школьники должны были запомнить основные правила: не трогать, не накрывать, не разговаривать рядом по телефону, сообщить о своей находке взрослым, увести от неё подальше малышей.

Ребятам также продемонстрировали процесс поиска взрывчатых веществ со специально обученными служебными собаками. Старший инспектор-кинолог ЦКС Дмитрий Шмаков и немецкая овчарка Дина, а также младший инспектор-кинолог ЦКС Гасан Алиев и лабрадор-ретривер Чоко Фэйри Тейл Харизма (Зося) провели для школьников показательные поисковые работы.

«Школьники с восторгом следили за ходом поисковых работ, и четвероногие полицейские справились с задачей на отлично! Кстати, Гасан Алиев – выпускник Красногородской средней школы. Вдвойне приятно, когда наши ребята продолжают жить и работать на благо родного края», – подчеркнули в газете.