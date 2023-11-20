До -10 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 21 ноября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 21 ноября, сообщили ПАИ в региональном Гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от -2 до -7 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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