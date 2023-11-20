До -10 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 21 ноября

19:56, 20 ноября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 21 ноября, сообщили ПАИ в региональном Гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от -2 до -7 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.