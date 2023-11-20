Более 20 человек госпитализировали из-за отравления метадоном в Астрахани

20:37, 20 ноября 2023, ПАИ

Порядка 20 человек госпитализировали в Астрахани из-за отравления наркотиком метадоном, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Почти все госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии. Шестеро пострадавших – в реанимации, ещё один – в коме.

«Первые отравившиеся стали поступать в больницу в ночь на 18 ноября. Уже к вечеру ситуация обострилась. На данный момент известно о 20 госпитализированных. 14 из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё один – в коме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека отказались от госпитализации и медицинской помощи, остальных расположили в общих палатах. Среди пострадавших есть несколько девушек.

Первым в больницу доставили 42-летнего мужчину, сейчас он находится в тяжёлом состоянии. На следующее утро в больницу привезли ещё трёх девушек в возрасте от 20 до 22 лет. У всех в крови, помимо метадона, были обнаружены производные гамма-аминомасляной кислоты и метилендиоксипировалерон (MDPV).