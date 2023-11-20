80% россиян интересуются новостями о науке и технологиях – опрос

21:30, 20 ноября 2023, ПАИ

80 % россиян интересуются новостями о науке и технологиях, а 78 % молодёжи считают, что сфера активно развивается, следует из данных всероссийского исследования, которое провели инновационный центр «Сколково» и ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проведённый опрос показал, что у россиян наблюдается высокий интерес к информации о науке и технологиях. Так, 80 % опрошенных хотя бы изредка читают или смотрят материалы по данным темам. При этом повышенный интерес к теме технологий проявляет каждый пятый житель нашей страны (21 %), среди которых преимущественно мужчины (31 %), жители Москвы и Санкт-Петербурга (34 %), а также люди с высшим образованием (28 %)», – говорится в сообщении.

30 % участников опроса заявили, что иногда смотрят новости из сферы науки и технологий, а 29 % делают это редко. Лишь 19 % респондентов сказали, что не интересуются технологиями.

Почти две трети опрошенных считают, что сфера науки и технологий последовательно развивается, среди них 59 % – мужчины и 67 % – женщины. Наиболее позитивный взгляд отмечен у молодёжи: 78 % респондентов от 18 до 24 лет заявили о развитии и расцвете отрасли, и лишь 3 % молодых людей сказали, что отрасль находится в постепенном упадке.

Что касается основных источников информации, то в основном о науке и технологиях россияне узнают через интернет-сайты (62 %) и телевидение (51 %). В топ-5 также вошли личное общение (34 %), мессенджеры (33 %) и социальные сети (32 %).