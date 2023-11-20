Пьяный именинник учинил смертельное ДТП в Новосокольниках
Столкновение легкового автомобиля Renault и автобуса ПАЗ произошло на улице Октябрьской в Новосокольниках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В ДТП погибла супруга водителя автомобиля Renault, который сегодня отмечал день рождения. Сам водитель по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения.
В автобусе пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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