Пьяный именинник учинил смертельное ДТП в Новосокольниках

21:46, 20 ноября 2023, ПАИ

Столкновение легкового автомобиля Renault и автобуса ПАЗ произошло на улице Октябрьской в Новосокольниках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















В ДТП погибла супруга водителя автомобиля Renault, который сегодня отмечал день рождения. Сам водитель по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения.

В автобусе пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.