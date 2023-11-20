Около тысячи школьников познакомились с историей Псковского края в рамках проекта «Твоя губерния»

23:09, 20 ноября 2023, ПАИ

Около тысячи школьников познакомились с историей Псковского края в рамках проекта «Твоя губерния», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

На днях более 40 педагогов-историков и организаторов по воспитательной работе из образовательных учреждений Псковской области поехали в Печоры, где приняли участие в круглом столе «Изучение истории Псковского региона в рамках школьной и внешкольной работы». В ходе обсуждения педагоги позитивно оценили образовательный комплект для работы со школьниками по сохранению исторической памяти, разработанный в рамках проекта «Твоя губерния».

Напомним, что комплект включает историческую справку о 250-летней истории с момента образования Псковской губернии в 1772 году до наших дней, а также цикл из 12 взаимосвязанных уроков, онлайн-викторину и квест, посвящённый выдающимся землякам. В сентябре – ноябре эти инструменты были использованы для проведения дней истории в учебных заведениях.

Таким образом, на сегодняшний день около тысячи школьников познакомились с историей Псковского края и его выдающимися учёными, мореплавателями и деятелями культуры.

Участников проекта также пригласили поучаствовать в краеведческой акции «Псковская область: 250 поводов для гордости», которая проходит на территории Псковской области. Более подробно с условиями проведения акции можно ознакомиться здесь.

Проект «Твоя губерния» реализуется Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» при финансовой поддержке регионального правительства.