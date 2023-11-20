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Общество

Разработчиков игр из Пскова приглашают на встречу единомышленников в Санкт-Петербурге

Проект «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» собирает тех, кто только знакомится с геймдевом, а также профессиональных разработчиков и представителей ведущих игровых студий на встречу, которая пройдёт Санкт-Петербурге 10 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

«Санкт-Петербург традиционно занимает лидирующие строчки по количеству участников проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Так, среди 90 тысяч человек Северную столицу представляют 10 тысяч молодых ребят от 14 лет, а две команды создателей из Санкт-Петербурга уже прошли в финал по направлению «Акселератор игровых проектов». Активность сообщества стала определяющей при выборе места для проведения очередной встречи единомышленников», – рассказала руководитель проекта «Начни игру» АНО «Россия — страна возможностей» Марьям Карпова.

Санкт-Петербург – один из самых удачных городов, чтобы включиться в сообщество, считает соучредитель студии Fumy Games Алексей Сойер. Именно здесь уже многие годы активно проводятся митапы, шоукейсы, конференции и фестивали, связанные с разработкой игр.

Встреча в Санкт-Петербурге будет отличаться форматом. Помимо лекций и воркшопов крупнейших игроков игровой индустрии, можно будет оценить игры, которые за 72 часа создадут участники геймджема.

Регистрация на вторые соревнования по скоростной разработке игр продолжается до 24 ноября по ссылке. Заявку на участие уже подали свыше 150 человек из 23 регионов России. Тему геймджема определит программа российского автоспорта SMP Racing.

Традиционно эксперты из игровой индустрии определят победителей в номинациях «Лучшая игра» и «Лучшее соответствие теме». Дополнительно партнёры SMP Racing определят своего фаворита, а участники геймджема – своего.

Встреча пройдёт в «Точке кипения. ГУАП» в Санкт-Петербурге по адресу улица Труда, 8. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Регистрация продлится до 9 декабря включительно. Возраст участников – от 16 лет.

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