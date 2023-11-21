Adidas планирует возобновить поставки одежды в Россию

07:43, 21 ноября 2023, ПАИ

Компания Adidas планирует возобновить поставки одежды в Россию после 7 декабря, сообщает телеграм-канал Mash.

Продукция будет поступать через ОАЭ, однако официальных магазинов бренда в стране не будет. По данным Mash, вещи Adidas будут продаваться в России по завышенным ценам. «Ценник ожидают выше среднего. Всему виной логистика, курс и эксклюзивность после долгого простоя», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что ассортимент в российских магазинах будет ограничен — доля продукции Adidas составит не более 60%. Остальное — товары других брендов.

Mash пишет, что нанимать будут в основном экс-сотрудников Adidas. Им не обещают прежних корпоративных скидок, а зарплата может составить 52 тыс. рублей после вычета налогов при 40-часовой рабочей неделе.

Adidas приостановил работу в России весной 2022 года на фоне санкций Запада.