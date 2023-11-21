Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Adidas планирует возобновить поставки одежды в Россию

Компания Adidas планирует возобновить поставки одежды в Россию после 7 декабря, сообщает телеграм-канал Mash.

Продукция будет поступать через ОАЭ, однако официальных магазинов бренда в стране не будет. По данным Mash, вещи Adidas будут продаваться в России по завышенным ценам. «Ценник ожидают выше среднего. Всему виной логистика, курс и эксклюзивность после долгого простоя», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что ассортимент в российских магазинах будет ограничен — доля продукции Adidas составит не более 60%. Остальное — товары других брендов.

Mash пишет, что нанимать будут в основном экс-сотрудников Adidas. Им не обещают прежних корпоративных скидок, а зарплата может составить 52 тыс. рублей после вычета налогов при 40-часовой рабочей неделе.

Adidas приостановил работу в России весной 2022 года на фоне санкций Запада.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

День Военной присяги отмечают в России сегодня
20 ноября 2023

Псковичам рассказали, чем они похожи на корейцев
20 ноября 2023

Около тысячи школьников познакомились с историей Псковского края в рамках проекта «Твоя губерния»
20 ноября 2023

Маэстро из Италии провёл мастер-класс оперного пения в Пскове
20 ноября 2023

Об истории деревни Выбуты расскажет преподаватель ПсковГУ в библиотеке имени Василёва
20 ноября 2023

Завершён проект декоративной подсветки церкви Михаила Архангела в Пскове
20 ноября 2023

До -10 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 21 ноября
20 ноября 2023

Опочецкая школа приняла участие в федеральном конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2023»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...