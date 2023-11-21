В Великих Луках водитель Kia Sportage сбил женщину на пешеходном переходе

09:07, 21 ноября 2023, ПАИ

В Великих Луках 52-летний водитель Kia Sportage сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло на улице Третьей Ударной Армии на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщина получила тяжелые травмы, ее увезли в больницу.

На месте работают сотрудники ПСО Великие Луки и ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.