В Великих Луках водитель Kia Sportage сбил женщину на пешеходном переходе
В Великих Луках 52-летний водитель Kia Sportage сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
ДТП произошло на улице Третьей Ударной Армии на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате женщина получила тяжелые травмы, ее увезли в больницу.
На месте работают сотрудники ПСО Великие Луки и ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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