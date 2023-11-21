Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Невельская полиция задержала пьяного водителя-рецидивиста за рулём культового ретроавтомобиля

Нетрезвый невельчанин сел за руль ретроавтомобиля. Всего в Невельском районе дорожная полиция остановила двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Невельская полиция остановила пьяного водителя-рецидивиста за рулём культового ретроавтомобиля. Фото: ПАИ

Вечером 18 ноября по дороге Ольша – Невель на автомобиле ВАЗ-21074 ехал нетрезвый 29-летний житель Невельского района.

А 19 ноября в деревне Плиссы Невельского района инспекторы ДПС остановили для проверки лёгкий советский внедорожник ГАЗ-69, который начал выпускаться ещё в 1950‑х годах. Этой довольно редкой в наше время машиной управлял 48-летний житель Невеля в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Невельская полиция задержала пьяного водителя-рецидивиста за рулём культового ретроавтомобиля
21 ноября 2023

Гдович устроил ДТП на угнанном автомобиле
21 ноября 2023

В Великих Луках водитель Kia Sportage сбил женщину на пешеходном переходе  
20 ноября 2023

Пьяный именинник учинил смертельное ДТП в Новосокольниках
20 ноября 2023

Стали известны подробности исчезновения погибшего в Печорском районе священника
20 ноября 2023

Шесть лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу комплекта для цифрового телевидения
20 ноября 2023

Тело священника найдено в колодце в Псковской области
20 ноября 2023

Из-за утечки на теплосетях без воды останутся дома на трёх улицах в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...