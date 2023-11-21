Невельская полиция задержала пьяного водителя-рецидивиста за рулём культового ретроавтомобиля

10:06, 21 ноября 2023, ПАИ

Нетрезвый невельчанин сел за руль ретроавтомобиля. Всего в Невельском районе дорожная полиция остановила двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 18 ноября по дороге Ольша – Невель на автомобиле ВАЗ-21074 ехал нетрезвый 29-летний житель Невельского района.

А 19 ноября в деревне Плиссы Невельского района инспекторы ДПС остановили для проверки лёгкий советский внедорожник ГАЗ-69, который начал выпускаться ещё в 1950‑х годах. Этой довольно редкой в наше время машиной управлял 48-летний житель Невеля в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.