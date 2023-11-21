Подведены итоги чемпионата и первенства Пскова по карате

10:27, 21 ноября 2023, ПАИ

Подведены итоги чемпионата и первенства Пскова по карате WKF, которые прошли в спорткомплексе «Олимп» 18 ноября. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Новосокольников и Великого Новгорода.

Отметим, что этот турнир стал завершающим мероприятием проекта «Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова», реализуемой спортивной федерацией карате Пскова.

«По итогам турнира спортсменам будут присвоены разряды и сформирована сборная города Пскова. Благодаря правительству Псковской области сборная города получит комплект экипировки для выступления на соревнованиях», – отметил Антон Потебня.

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