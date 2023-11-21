ФНС введёт налоговые вычеты за спорт, лечение и обучение в упрощённом порядке
Налоговые вычеты в упрощенном порядке Федеральная налоговая служба начнёт предоставлять с 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью с главой ведомства Даниилом Егоровым.
Он отметил, что сейчас ФНС работает над упрощённым порядком вычета за спорт, лечение и обучение.
«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача – максимально ускорить процесс за счёт автоматизации. Теперь идём дальше: принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», – сказал глава ФНС.
Планируется, что социальные вычеты в упрощённом порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года.
Даниил Егоров также добавил, что сроки возврата денег по НДФЛ уже сократили, а по НДС более 80% возвращают в течение месяца.
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