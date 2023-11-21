Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

ФНС введёт налоговые вычеты за спорт, лечение и обучение в упрощённом порядке

Налоговые вычеты в упрощенном порядке Федеральная налоговая служба начнёт предоставлять с 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью с главой ведомства Даниилом Егоровым.

Он отметил, что сейчас ФНС работает над упрощённым порядком вычета за спорт, лечение и обучение.

«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача – максимально ускорить процесс за счёт автоматизации. Теперь идём дальше: принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее», – сказал глава ФНС.

Планируется, что социальные вычеты в упрощённом порядке ведомство начнет предоставлять с 2025 года.

Даниил Егоров также добавил, что сроки возврата денег по НДФЛ уже сократили, а по НДС более 80% возвращают в течение месяца.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Соцфонд Псковской области оформил пенсии свыше 300 переселенцам
20 ноября 2023

ПСБ улучшил условия для всей линейки депозитов и накопительных счетов
20 ноября 2023

О печатной графике поговорят на «Серебряном дожде»
18 ноября 2023

Ещё 450 млн рублей направит Минсельхоз России пяти районам Псковской области
17 ноября 2023

Игорь Иванов: Новые инвестпроекты в регионе создадут рабочие места и увеличат доходы бюджета
16 ноября 2023

Шесть студентов Псковской области будут получать стипендии от Россельхозбанка
16 ноября 2023

Муниципалитеты – лидеры Псковской области по внедрению дизайн-кода получат по полмиллиона рублей
16 ноября 2023

В два раза выросли налоговые отчисления самозанятых в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...