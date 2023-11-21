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Общество

Попытку незаконного вывоза из России старинных монет пресекли на госгранице в Псковской области

Псковские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России восьми старинных монет в автомобильном пункте пропуска «Бурачки». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Вывоз старинных монет из России предотвратили псковские таможенники. Фото: пресс-службы Псковской таможни

Гражданин Молдовы не задекларировал монеты, выпущенные более 100 лет назад. В целях сокрытия груза он спрятал предметы нумизматики между одеждой на дно сумки. При досмотре багажа сотрудники таможни обнаружили аккуратно упакованные в полиэтиленовую пленку металлические монеты России и стран Европы XIX – начала XX века. Разрешений Минкультуры на их вывоз мужчина не представил. Монеты изъяты и направлены на экспертизу.

Химический состав сплавов, историческую и культурную ценность определит специалист. Процессуальное решение будет принято на основании заключения эксперта.

«Чаще всего нарушители оправдывают свои поступки желанием подзаработать, объясняя, что перевозят через границу старинные предметы, вывоз которых запрещен с территории РФ, по просьбе незнакомых граждан. Отмечу, что административную или уголовную ответственность за подобные правонарушения несет исполнитель, то есть гражданин, пересекающий границу и не имеющий законных оснований для вывоза товара», – пояснил начальник таможенного поста Денис Партоменко.

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