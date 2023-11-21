Соцфонд Псковской области оформил пенсии свыше 300 переселенцам

10:47, 21 ноября 2023, ПАИ

334 гражданам, которые переселились из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также с территории Украины, отделение Социального фонда России по Псковской области оформило пенсии. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

С 1 марта 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий особый порядок исчисления пенсии гражданам РФ, постоянно проживавшим на территориях новых субъектов на день принятия их в состав России либо на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

«Если названным гражданам пенсия установлена до момента вступления в силу закона, то они могут подать заявление о её перерасчёте в клиентскую службу Социального фонда России. Обратившимся в период с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года такой перерасчёт будет произведён с 1 марта 2023 года. После истечения льготного периода – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление о перерасчёте размера пенсии», – пояснили в Соцфонде.

Гражданам, прибывшим с территорий новых субъектов, которые не могут представить необходимые документы для установления пенсии в полном объёме, сотрудники фонда оказывают содействие в получении необходимых документов, заверили в учреждении.

В случае утраты документов по тем или иным причинам на помощь придёт межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. Комиссия примет решение относительно периодов стажа и размера заработка, учитываемых при установлении, пересмотре и перерасчёте пенсии. Справка, выданная комиссией, станет основанием для перерасчёта пенсии по российскому законодательству.