В Управлении СКР по Псковской области сменился сотрудник по связям с общественностью и СМИ

10:44, 21 ноября 2023, ПАИ

В Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области сменился сотрудник по связям с общественностью. Им стала старший помощник руководителя СУ СКР по Псковской области Валерия Першина.

По информации ПАИ, предыдущий руководитель пресс-службы СУ СКР по Псковской области Антон Доброхотов переведен на службу в центральный аппарат СКР в Москве.