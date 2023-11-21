В Управлении СКР по Псковской области сменился сотрудник по связям с общественностью и СМИ
В Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области сменился сотрудник по связям с общественностью. Им стала старший помощник руководителя СУ СКР по Псковской области Валерия Першина.
По информации ПАИ, предыдущий руководитель пресс-службы СУ СКР по Псковской области Антон Доброхотов переведен на службу в центральный аппарат СКР в Москве.
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