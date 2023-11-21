До 24 ноября выставка в изборской усадьбе купца Шведова будет закрыта для посетителей

10:48, 21 ноября 2023, ПАИ

С 21 по 23 ноября в связи с монтажом новой выставки «От отца к сыну, от художника к мастеру» будет закрыта экспозиция «Русские и сето. Одна земля – общая история» в усадьбе купца Шведова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

24 ноября новая выставка и экспозиция вновь откроются для посетителей.

«Приносим извинения за временные неудобства и ждём вас в Изборске на наших новых выставках», - обратились к гостям сотрудники музея.