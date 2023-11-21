Меры поддержки семей с детьми в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

13:34, 21 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая мерам поддержки семей с детьми в Псковской области в рамках реализации нацпроектов, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 21 ноября.

Сколько семей в регионе получают меры поддержки от государства? Какие пособия получают беременные, семьи с детьми военнослужащих по призыву, мобилизованных, многодетных, опекуны? Как получить причитающиеся меры поддержки?

Об этом расскажут управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.