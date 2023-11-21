Меры поддержки семей с детьми в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая мерам поддержки семей с детьми в Псковской области в рамках реализации нацпроектов, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 21 ноября.
Сколько семей в регионе получают меры поддержки от государства? Какие пособия получают беременные, семьи с детьми военнослужащих по призыву, мобилизованных, многодетных, опекуны? Как получить причитающиеся меры поддержки?
Об этом расскажут управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.
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