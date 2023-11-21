Три серебра завоевали псковичи на Кубке Ленинградской области по бадминтону

12:21, 21 ноября 2023, ПАИ

Три серебряные награды завоевали псковичи на Кубке Ленинградской области по бадминтону, который проходил в Гатчине с 18 по 19 ноября. Об этом сообщается в группе «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В женской паре группы D Виктория Дмитриева и Татьяна Афанасьева заняли второе место. Лилиан Матиеску и Михаил Середенко смогли стать серебряными призёрами в мужской паре группы C. В смешанной паре Михаил Середенко и Елена Кузьмина в группе C стали обладателями серебряных наград.

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