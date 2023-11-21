11 градусов мороза ожидается в Псковской области предстоящей ночью

12:25, 21 ноября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью будет дуть северный ветер, днём – западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -11 градусов, днём – от -3 до -8.

Атмосферное давление будет выше нормы.