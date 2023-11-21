11 градусов мороза ожидается в Псковской области предстоящей ночью
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Ночью будет дуть северный ветер, днём – западный со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -11 градусов, днём – от -3 до -8.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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