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Общество

Похитителей приданого королевы Нидерландов искали на территории Псковской области

Похитителей королевских драгоценностей разыскивали в Псковской губернии в XIX веке. Об этом рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в Telegram-канале «Архивный документ».

В ночь с 25 на 26 сентября 1829 года неизвестные похитили из дворца в Брюсселе драгоценные украшения, которые входили в состав приданого супруги Вильгельма Оранского, младшей дочери Павла I Анны Павловны.

Среди них оказался изумруд с резьбой, осыпанный бриллиантами, бриллиантовая диадема, пара серег в виде двух больших бриллиантовых груш, топазовый крест, осыпанный бриллиантами, золотое опахало с незабудками. В списке похищенного оказались также портреты великих князей.

Общая стоимость пропавших вещей составила около 1,5 млрд рублей по нынешним деньгам.

Циркулярное письмо о принятии мер к задержанию похитителей было направлено в том числе псковскому губернатору.

В документах среди перечня пропавших украшений находится рисунок следа ноги одного из предполагаемых преступников. В материалах указано, что двое подозреваемых работали босиком, а один – в обуви 41-го размера.

Информация о преступлении была разослана во все города губернии. Но обратная связь следовала из каждого одинаковая: не найдено.

На данный момент драгоценности считаются безвозвратно утраченными.

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