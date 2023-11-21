Об опасном периоде ледостава предупреждают псковичей

13:45, 21 ноября 2023, ПАИ

С понижением температуры наступает опасный период ледостава. О том, как не стать жертвой тонкого льда, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Главная опасность состоит в том, что водоёмы при становлении льда замерзают неравномерно. Сначала лёд образовывается у берега, на мелководье, в защищённых от ветра местах, а затем уже на середине. На мелких реках и прудах лёд появляется раньше, чем на крупных водоёмах, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъёмностью.

Ежегодно тонкий лёд становится причиной несчастных случаев. Считаные минуты в воде могут привести к переохлаждению и летальному исходу.

Чаще всего происшествия происходят с детьми и рыбаками, отметили в МЧС. Дети без присмотра взрослых выходят на водоёмы в период ледостава, забывая, что хрупкий лёд на реках и прудах – не место для игр.

Необходимо соблюдать правила: не тестировать лёд на прочность ударом ноги, не выходить на неокрепший лёд, не выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, не собираться группами на отдельных участках льда, не переходить водоём в запрещённых местах.

Напомним, первый лёд заметили очевидцы в акватории реки Великой в Пскове вчера, 20 ноября.