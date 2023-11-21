Новый ФАП открылся в Пустошкинском районе

13:25, 21 ноября 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Пустошкинском районе. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

На открытие ФАПа приехали глава района Юрий Кравцов и главный врач Новосокольнической межрайонной больницы Дмитрий Жгун, глава администрации Щукинской волости Александр Пузыня. Они пожелали всем собравшимся в медицинском пункте здоровья и благополучия.

«Сказать, что мы рады, значит ничего не сказать. Тепло, современно, надёжно!» – поделились впечатлениями посетители ФАПа.

В медпункте приём граждан будет осуществлять фельдшер с 40-летним стажем работы Лариса Левшина.

«Сколько работаю, никогда таких условий не было. Я очень рада. Теперь есть процедурный кабинет отдельный, тёплый туалет, оборудованный и для маломобильных пациентов. Фельдшерско-акушерский пункт оснащён всем необходимым оборудованием», – рассказала она.

Строительство ФАПа происходило в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.