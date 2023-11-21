Детско-родительский форум пройдёт в Пскове

13:51, 21 ноября 2023, ПАИ

Детско-родительский форум пройдёт в Пскове с 22 по 24 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Для участников форума проведут различные тренинги, лекции, семинары, квиз. Также клуб молодых семей Псковской области организует в рамках форума фестиваль настольных игр.

Кроме того, участники мероприятия обсудят цели и задачи проекта «Навигаторы детства» на 2024 год. Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области проведёт областное родительское собрание.

Главными спикерами форума выступят уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, начальник волонтёрского центра ПсковГУ Алина Корныльева, председатель Псковской региональной общественной организации «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев, начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Яна Васюцкая, руководитель тайм-менеджерского клуба «ТМ_Псков» Ирина Григорьева и другие.