Пскович завоевал четыре медали на всероссийских соревнованиях по ушу

14:50, 21 ноября 2023, ПАИ

Спортсмен из Псковской области Андрей Егоров завоевал четыре медали на всероссийских соревнованиях по ушу «Связь поколений», которые прошли в Москве с 17 по 20 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из всех регионов России, а также команда студентов из Китая.

На счету Андрея Егорова золото, два серебра и бронза.

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