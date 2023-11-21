Пскович завоевал четыре медали на всероссийских соревнованиях по ушу
Спортсмен из Псковской области Андрей Егоров завоевал четыре медали на всероссийских соревнованиях по ушу «Связь поколений», которые прошли в Москве с 17 по 20 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации ушу.
В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из всех регионов России, а также команда студентов из Китая.
На счету Андрея Егорова золото, два серебра и бронза.
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