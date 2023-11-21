Новые точки сбора ТКО определены по решению жителей деревни Покрутище

14:31, 21 ноября 2023, ПАИ

Новые точки сбора ТКО определены по решению жителей деревни Покрутище Псковского района. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Грамотная организация вывоза отходов из населённых пунктов – одно из направлений совместной деятельности филиала ООО «Экопром» с органами местного самоуправления.

Приоритетом в решении данной задачи является определение места накопления отходов. Расположение места складирования ТКО должно соответствовать не только СанПиНам, но и отвечать пожеланиям населения.

В компании отметили, что одна из проблемных площадок для сбора ТКО находилась на региональной автодороге Псков – Кислово – Покрутище – Палкино. На данную площадку свозился весь мусор в округе, в том числе из соседних деревень. Удобное для проезжающих автомашин место превращало площадку для ТКО в несанкционированную свалку всех видов отходов (строительный мусор, автопокрышки, ветки и другое).

Для решения данной проблемы были организованы выезды комиссии в составе представителя филиала ООО «Экопром» и администрации Тямшанской волости с целью определения новых точек сбора ТКО вдали от проезжей части. По итогам совместных обсуждений был проведён сход жителей деревни Покрутище, на основании их решения прекращено функционирование указанной площадки вдоль автодороги и определены четыре новые точки сбора ТКО.

Расположенные вдали от трассы контейнеры позволят жителям деревни Покрутище аккуратно складировать отходы, а не созерцать мусор, разносимый ветром и растаскиваемый птицами по всей округе, заключили в «Экопроме».

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