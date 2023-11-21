Контейнерные площадки и берег реки оборудовали в Псковском районе по проектам ТОС

14:43, 21 ноября 2023, ПАИ

Два проекта ТОС реализовали в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Администрация Серёдкинской волости совместно с ТОС «Елизаровский» завершила работы по установке контейнерных площадок в деревне Елизарово.

Работы были выполнены в рамках районного конкурса проектов ТОС, сумма субсидий из бюджета района составила 150 тысяч рублей.

Кроме того, ТОС «Здоровый отдых» совместно с администрацией сельского поселения Ядровской волости в рамках областного конкурса проектов ТОС завершили благоустройство берега реки Черёхи для массового отдыха.

В рамках проекта территория была расчищена от кустарника, расчищен водоём, выполнен комплекс работ по благоустройству береговой зоны, установлены скамейки и урны.

На эти мероприятия из бюджета области было выделено 335 тысяч рублей, а также дополнительно из бюджета Ядровской волости – 50 тысяч рублей.