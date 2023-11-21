Контейнерные площадки и берег реки оборудовали в Псковском районе по проектам ТОС
Два проекта ТОС реализовали в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Администрация Серёдкинской волости совместно с ТОС «Елизаровский» завершила работы по установке контейнерных площадок в деревне Елизарово.
Работы были выполнены в рамках районного конкурса проектов ТОС, сумма субсидий из бюджета района составила 150 тысяч рублей.
Кроме того, ТОС «Здоровый отдых» совместно с администрацией сельского поселения Ядровской волости в рамках областного конкурса проектов ТОС завершили благоустройство берега реки Черёхи для массового отдыха.
В рамках проекта территория была расчищена от кустарника, расчищен водоём, выполнен комплекс работ по благоустройству береговой зоны, установлены скамейки и урны.
На эти мероприятия из бюджета области было выделено 335 тысяч рублей, а также дополнительно из бюджета Ядровской волости – 50 тысяч рублей.
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