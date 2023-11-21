Два псковича пытались похитить топливо с грузового поезда в Новгородской области

14:58, 21 ноября 2023, ПАИ

Два псковича пытались похитить около 350 килограммов топлива с грузового поезда в Новгородской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

На территории железнодорожного перегона Кчеры – Уторгош два псковича 26 и 34 лет, а также 53-летний новгородец, используя служебное положение, пытались украсть около 350 килограммов топлива с грузового поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Дно.

Двое псковичей разлили горючее вещество в 16 канистр по 30 литров и сбросили их с грузового состава. Далее третий злоумышленник должен был погрузить похищенное топливо в свой автомобиль, но в этот момент его задержали сотрудники транспортной полиции.

Ущерб составил более 21 тысячи рублей. Подельники планировали продать дизельное топливо на территории Новгородской области.

В настоящее время граждане дали признательные показания.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники транспортной полиции проводят дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов причастности данных граждан к аналогичным преступлениям.