Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два псковича пытались похитить топливо с грузового поезда в Новгородской области

Два псковича пытались похитить около 350 килограммов топлива с грузового поезда в Новгородской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

На территории железнодорожного перегона Кчеры – Уторгош два псковича 26 и 34 лет, а также 53-летний новгородец, используя служебное положение, пытались украсть около 350 килограммов топлива с грузового поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Дно.

Двое псковичей разлили горючее вещество в 16 канистр по 30 литров и сбросили их с грузового состава. Далее третий злоумышленник должен был погрузить похищенное топливо в свой автомобиль, но в этот момент его задержали сотрудники транспортной полиции.

Ущерб составил более 21 тысячи рублей. Подельники планировали продать дизельное топливо на территории Новгородской области.

В настоящее время граждане дали признательные показания.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники транспортной полиции проводят дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов причастности данных граждан к аналогичным преступлениям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Иностранец за деньги стал отцом ребёнка псковички
21 ноября 2023

Угонщиков автомобиля артистки Михайловского театра задержали в Псковской области
21 ноября 2023

Невельская полиция задержала пьяного водителя-рецидивиста за рулём культового ретроавтомобиля
21 ноября 2023

Гдович устроил ДТП на угнанном автомобиле
21 ноября 2023

В Великих Луках водитель Kia Sportage сбил женщину на пешеходном переходе  
20 ноября 2023

Пьяный именинник учинил смертельное ДТП в Новосокольниках
20 ноября 2023

Стали известны подробности исчезновения погибшего в Печорском районе священника
20 ноября 2023

Шесть лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу комплекта для цифрового телевидения

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...