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Экономика

Программное обеспечение для инвесторов создаётся в Псковской области

Программное обеспечение для инвесторов создаётся в Псковской области. Об этом сообщила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Стоит задача улучшить и найти какие-то решения, которые позволят нам идти в ногу со временем. То есть я сейчас говорю о цифровых решениях. На площадке нашего фонда сейчас идёт проработка вопроса по цифровизации окна для инвесторов. Мы понимаем, что фонд представляет собой единое окно для инвестора априори. Сейчас стоит вопрос о создании и программного обеспечения, которое позволит нам обмениваться информацией более оперативно. Программное обеспечение, которое будет заточено под те бизнес-процессы, которые приходят с инвестором. Самое главное в этой истории не так коммуникация, которая происходит между нами, а то, чтобы эту коммуникацию видел инвестор. Это история больше документооборота», – заявила спикер пресс-конференции.

Отметим, что подобная практика уже действует в других регионах России. «Мы находимся на стадии перенятия опыта. Всё зависит от разработчиков. Мы готовы внедрять его у себя уже завтра, но есть некоторые технические заминки», – сказала Екатерина Ершова.

«Это позволит снять ряд уточняющих вопросов, когда инвестору лишний раз необходимо подтверждение, что всё идёт по плану. Личный кабинет инвестора позволит ему делать это ночью, в выходные дни, с утра после Нового года. Он сможет заходить и смотреть, как кипит его вопрос, который будет отражаться в динамике, привязке к дорожной карте. Ключевая задача, чтобы всё, что происходит для решения вопроса в рамках сопровождения проекта, оставляло электронный след», – заметила директор фонда.

Проект будет реализован в начале 2024 года.

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