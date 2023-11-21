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Происшествия

48-летний мужчина пропал в Изборске

48-летний Руслан Малай пропал в деревне Изборск Печорского района, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

48-летний мужчина пропал в Изборске. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

С 11 октября местонахождение мужчины неизвестно.

Разыскиваемый ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в серую куртку, зелёную кофту, синие джинсы и бежевые ботинки.

Особые приметы: хромает на правую ногу.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана Малая, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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