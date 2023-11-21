48-летний мужчина пропал в Изборске
48-летний Руслан Малай пропал в деревне Изборск Печорского района, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
С 11 октября местонахождение мужчины неизвестно.
Разыскиваемый ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет в серую куртку, зелёную кофту, синие джинсы и бежевые ботинки.
Особые приметы: хромает на правую ногу.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана Малая, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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