48-летний мужчина пропал в Изборске

16:49, 21 ноября 2023, ПАИ

48-летний Руслан Малай пропал в деревне Изборск Печорского района, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

С 11 октября местонахождение мужчины неизвестно.

Разыскиваемый ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в серую куртку, зелёную кофту, синие джинсы и бежевые ботинки.

Особые приметы: хромает на правую ногу.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Руслана Малая, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.