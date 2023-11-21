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Происшествия

Что произошло у колодца перед смертью священника, установит следствие

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти священника Василия Шведика стала асфиксия при утоплении. Следствию еще предстоит установить, что произошло у колодца рядом с домом мужчины в Печорском районе. Возможные версии предлагает газета «АиФ-Псков». 

Протоиерей Василий Шведик почти 35 лет был настоятелем храма Рождества Христова в Малах. Псковская епархия

Напомним, тело священника найдено в колодце в Псковской области 19 ноября.

Предположения, что послужило причиной смерти мужчины, высказываются самые разные. Есть мнение среди жителей, что смерть была криминальной. Другие предполагают, что произошёл несчастный случай. Ведь мужчина был довольно высоким – около 180 сантиметров, поэтому священник мог упасть через низкую перегородку колодца. Местные предполагают, что священник мог внезапно почувствовать себя плохо: мог случиться обморок или инсульт. Батюшка был почтенного возраста – 66 лет. 

Нынешний настоятель церкви Рождества Христова отец Леонид отметил, что для всех, кто знал батюшку, произошедшее – это шок. Как пишет «АиФ-Псков», протоиерей Василий в последний раз попал в его поле зрения 9 ноября и чувствовал себя неплохо. Никаких предвестников того, что может что-то случиться, не было, отметил священник. 

Однако у батюшки в доме были подготовлены гроб, облачение, крест с табличкой. «Но знаете, мы, люди православные, должны не забывать, готовиться», – отметил отец Леонид.

Сообщается, что в церкви Рождества Христова отец Василий служил около 35 лет. Его прихожане рассказывают, что батюшка переехал в Псковскую область с Украины вместе со своей матерью, а вот его сестра осталась там. В 2019 году священник был выведен за штат, но храм, где больше трёх десятков лет был настоятелем, посещал регулярно. 

Похоронят протоиерея Василия Шведика там же, где он служил большую часть своей жизни: на кладбище у церкви в Малах, рядом с могилой его матери. По словам отца Леонида, отпевание батюшки должно состояться 22 ноября около 11:00 – после литургии.

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