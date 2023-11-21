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Выставка «Путь к свету» откроется в псковской библиотеке

Выставка живописи и графики «Путь к свету» творческого объединения художников «Мастерская 18» из Москвы откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Выставка «Путь к свету» откроется в псковской библиотеке. Фото: группа: «Мастерская 18. Творческое объединение» в соцсети «ВКонтакте».

Большая часть работ – это пейзажи с образами церквей, храмов и монастырей. Картины представит псковский искусствовед Ольга Кошелькова.

«Художники стараются передать православное восприятие мира современным взглядом в традициях московской живописной школы и выступают миссионерами Русской православной церкви через творчество», – отметили в пресс-службе.

На выставке представлены работы Татьяны Бесединой, Маргариты Варварской, Эльвиры Гузеевой, Ольги Гусевой, Лианы Казновской, Натальи Кнышевой, Наталии Лемешевой, Светланы Летниковой, Романа Мажитова, Веры Островской, Андрея Очнева, Светланы Садовской, Валентины Семенихиной, Ольги Хомич, Аллы Цветковой, Марины Хлыбовой и Кристины Энсон.

Встреча состоится 22 ноября в 16:00 в фойе первого этажа. Адрес: Псков, улица Профсоюзная, 2. В библиотеке имени Курбатова выставка будет работать с 22 ноября по 18 декабря. 

«Мастерская 18» – это творческое объединение московских художников-живописцев, выпускников Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. В составе творческого объединения более 20 авторов, многие из которых являются членами Союза художников России, Московского союза художников, Международного художественного фонда.

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