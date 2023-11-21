Более 320 единиц техники будут содержать псковские дороги в зимний период

17:45, 21 ноября 2023, ПАИ

Более 320 единиц техники подготовлено для содержания региональных дорог в зимний период в Псковской области. Это позволит обеспечить бесперебойное движение автотранспорта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями в зимний период, на территории Псковской области подготовлены автотранспорт, снегоочистительная и снегоуборочная техника, погрузо-разгрузочные устройства и механизмы к эксплуатации в зимний период. Также создан запас горюче-смазочных материалов для техники, а также запас противогололедных материалов на весь зимний период.

В настоящее время «Псковавтодор» совместно с подрядными организациями закупил более 17 тысяч тонн минерального галита для приготовления песчано-соляной смеси, завезено порядка 95 тысяч тонн песка. Мероприятия по приготовлению песчано-соляной смеси продолжаются.

Организовано круглосуточное дежурство, диспетчерские службы в структурных подразделениях и подрядных организациях ведут мониторинг погодных условий для оперативного реагирования и проведения работ по устранению последствий ледяного дождя, гололеда, снегопада.