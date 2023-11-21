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Общество

Псковичка стала участницей форума «Нити идентичности» в подмосковном Домодедово

Журналист ПАИ, студентка ПсковГУ направления «Реклама и связи с общественностью» 3-го курса Дарья Дмитриева приняла участие в форуме «Нити идентичности» в подмосковном Домодедово.

Псковичка стала участницей форума «Нити идентичности» в подмосковном Домодедово. Фото здесь и далее: оргкомитет форума «Нити идентичности»

Всероссийский молодёжный форум проходил на базе подмосковного парк-отеля с 16 по 20 ноября. Участниками форума стали 88 человек из разных субъектов России.

На торжественном открытие приветствие участникам форума от генерального директора Ассамблеи народов России, Героя России Александра Дарковича передала заместитель генерального директора Ассамблеи народов России по проектной деятельности, кандидат психологических наук Ирина Бабакова.

Видеообращения к участникам форума записали журналисты Владимир Соловьёв и Дмитрий Куликов.

На форуме были спикеры из различных сфер: политики, культурологи, философы, кинематографисты и другие, несмотря на это их всех объединяла тема идентичности. Также с участниками пообщалась руководитель департамента по национальной политике управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации Татьяна Вагина.

Также на форуме участники смогли принять участие в различных мастер-классах и викторинах, которые были связаны с особенностями национальностей России.

Дарья Дмитриева приехала на форум в качестве представителя молодёжного крыла Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблеи народов России» по Псковской области. Всего было десять представителей из разных федеральных округов, в том числе и представители из Херсонской области.

Фото здесь и далее: Дарья Дмитриева

«Россия многонациональная страна и форум тому подтверждение. Он позволил пообщаться с ребятами, которые являются представителями разных национальностей России. Между собой все участники делились интересными фактами о своём субъекте и это в том числе помогло в разработке проектов, которые направлены на укрепление тех самых нитей идентичности. И, конечно, важным событием поездки стало начало работы в Ассамблеи народов России. Мы познакомились с представителями и провели заседание, где обсудили ключевые моменты дальнейшей работы», – поделилась своими впечатлениями Дарья Дмитриева.

После завершения форума представители Ассамблеи народов России познакомились с Александром Дарковичем в офисе организации в Москве, где обсудили организационные вопросы.

Затем представители отправились на экскурсию в Госдуму России.

Отметим, что в Псковской области региональное отделение «Ассамблеи народов России» открылось в августе этого года, его председателем избрана фольклорист, доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ ПсковГУ Надежда Лищенко.

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