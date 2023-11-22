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Великолукский кабельный завод модернизирует производство

Великолукский кабельный завод – это стабильное и активно развивающееся предприятие, работающее на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет. На сегодняшний день продуктовая линейка предприятия состоит из 1200 марко и типоразмеров продукции. Ежегодно ассортимент производства завода расширяется. Сегодня ООО «ВЛКЗ» – это современное, успешное, динамично развивающееся производство. О деятельности предприятия смотрите новое видео в рамках проекта «Все на завод». 

Продукция ООО «ВЛКЗ» используется в электроэнергетике, в строительстве, в автомобильной и специализированной технике. Производственные цеха оборудованы более чем 40 станками различных производителей и назначения. Для повышения качества выпускаемой продукции на предприятии создана программа по энергоэффективности, благодаря которой закупается новая техника.

Ежемесячный объем выпуска продукции отлажен до производства 500 километров кабеля и провода, порядка 40 тонн медной стренги и 40 тонн медной проволоки. 

Благодаря сотрудничеству с Центром поддержки экспорта (центр «Мой бизнес») ООО «ВЛКЗ» удалось увеличить экспортную выручку по итогам года на 80 миллионов рублей, отмечает гендиректор предприятия Юрий Власюк.

Завод планомерно модернизируется, перенимая опыт лучших предприятий кабельно-проводникового производства. В мае 2023 года делегация от завода приняла участие в бизнес-миссии в Индию, организованной Центром поддержки экспорта Псковской области. Кроме того, для совершенствования производственного цикла представители ООО «ВЛКЗ» прошли обучение в московской бизнес-школе «Сколково». В группе «Экспортеры 2.0» ее участники разработали экспертную бизнес-модель, с освоением которой предприятие с успехом выходит на рынки стран СНГ: Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Благодаря постоянному развитию кабельная продукция завода отвечает требованиям современности и не уступает по качеству зарубежным образцам.

Сегодня ООО «ВЛКЗ» – это устойчивое, современное, эффективное предприятие, которое расширяет ассортимент и постоянно развивается.

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