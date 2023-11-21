Псковичей приглашают поучаствовать в математическом флешмобе

18:43, 21 ноября 2023, ПАИ

Всероссийский математический флешмоб MathCat пройдёт в детском технопарке «Кванториум Псков» 25 ноября в 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе технопарка.

Поучаствовать могут все желающие старше 12 лет.

На площадке конкурсанты смогут выбрать для себя набор из десяти задач разного уровня сложности. На решение отводится полтора часа.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, выбрав в перечне регионов Псковскую область.

В этом году марафон отмечает десятилетний юбилей, поэтому организаторы ввели дополнительные номинации для участников флешмоба: лучший MathCat-костюм, самая дружная MathCat-семья, самый дружный MathCat-класс или группа.

«Этот конкурс призван объединять не только всех любителей математики, но и компании друзей и семьи. Всех участников ждут сертификаты, победителей – дипломы и кубки, а творческие номинации – возможность побороться за призы от идейных вдохновителей конкурса», – отметили в технопарке.