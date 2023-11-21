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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в математическом флешмобе

Всероссийский математический флешмоб MathCat пройдёт в детском технопарке «Кванториум Псков» 25 ноября в 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе технопарка.

Фото здесь и далее: пресс-служба детского технопарка «Кванториум Псков»

Поучаствовать могут все желающие старше 12 лет.

На площадке конкурсанты смогут выбрать для себя набор из десяти задач разного уровня сложности. На решение отводится полтора часа.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия, выбрав в перечне регионов Псковскую область.

В этом году марафон отмечает десятилетний юбилей, поэтому организаторы ввели дополнительные номинации для участников флешмоба: лучший MathCat-костюм, самая дружная MathCat-семья, самый дружный MathCat-класс или группа.

«Этот конкурс призван объединять не только всех любителей математики, но и компании друзей и семьи. Всех участников ждут сертификаты, победителей – дипломы и кубки, а творческие номинации – возможность побороться за призы от идейных вдохновителей конкурса», – отметили в технопарке.

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