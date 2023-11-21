Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России увеличат квоту для студентов из Таджикистана

Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана на 2024–2025 годы, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Путина, для студентов из Таджикистана предусмотрена самая большая квота – 900 человек, а в 2024 и 2025 годах она будет увеличена до 1 000 человек.

Путин также высоко оценил вклад Рахмона в развитие русского языка и отношений с Россией. Так, в Таджикистане открыли пять школ с преподаванием на русском языке. Правительство РФ будет выделять средства на учебники для этих школ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 ноября 2023

Порядка 300 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников
21 ноября 2023

Житель Бежаниц вошёл в команду победителей Всероссийской олимпиады по педиатрии и неонатологии
21 ноября 2023

Более 70 миллионов россиян привились от гриппа
21 ноября 2023

Для сотрудников и ветеранов Псковского УФСИН прошёл праздничный молебен
21 ноября 2023

Налоги, инвестиции и новогоднее настроение. Итоги дня, 21 ноября 2023 года
21 ноября 2023

Завершается отделка фасадов Надвратного корпуса на подворье Псково-Печерского монастыря
21 ноября 2023

Псковичка стала участницей форума «Нити идентичности» в подмосковном Домодедове
21 ноября 2023

Псковичей приглашают поучаствовать в математическом флешмобе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...