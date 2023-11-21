В России увеличат квоту для студентов из Таджикистана

19:31, 21 ноября 2023, ПАИ

Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана на 2024–2025 годы, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Путина, для студентов из Таджикистана предусмотрена самая большая квота – 900 человек, а в 2024 и 2025 годах она будет увеличена до 1 000 человек.

Путин также высоко оценил вклад Рахмона в развитие русского языка и отношений с Россией. Так, в Таджикистане открыли пять школ с преподаванием на русском языке. Правительство РФ будет выделять средства на учебники для этих школ.