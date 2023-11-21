Житель Бежаниц вошёл в команду победителей Всероссийской олимпиады по педиатрии и неонатологии

20:40, 21 ноября 2023, ПАИ

Житель Бежаниц Александр Захаров вошёл в команду победителей Всероссийской олимпиады по педиатрии и неонатологии в Ярославле, сообщает газета «Сельская новь».

Финальный этап Всероссийской студенческой олимпиады по педиатрии и неонатологии, посвящённый 150-летию I съезда земских врачей Ярославской губернии по вопросу акушерства, гинекологии и детства, состоялся в Ярославском государственном медицинском университете.

Победителем стала команда «Кадуцей» Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (ПСПбГМУ) имени академика Павлова. В состав команды вошёл и выпускник Бежаницкой средней школы Александр Захаров.

«Поздравляем Александра и желаем покорения новых вершин!» – написали в газете.