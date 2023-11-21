Порядка 300 тысяч рублей лишились псковичи из-за мошенников

20:58, 21 ноября 2023, ПАИ

Порядка 300 тысяч рублей лишились пскович и житель Локнянского района из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 16 и 17 ноября мужчинам звонили незнакомцы и под предлогом предотвращения попыток несанкционированного доступа к счетам собеседников обманули их на сумму около 300 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждены уголовные дела.