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Общество

Псковичи могут поучаствовать во всероссийском конкурсе по популяризации ЗОЖ

Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» проводит Общественная палата РФ. Традиционно он объединяет более 10 тысяч представителей общественных организаций, гражданских активистов, лидеров спортивных секций и ЗОЖ-сообществ, сообщается в пресс-службе Общественной палаты.

Основными задачами конкурса являются популяризация физкультуры и спорта, привлечение внимания социально ориентированных НКО к совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной деятельности.

В 2023 году принять участие можно в следующих номинациях: «Лучший тренер-преподаватель», «Лучшие практики ЗОЖ НКО», «Лучшие практики реинтеграции», «Лучшие практики ЗОЖ для лиц с ограниченными возможностями», «Лучшие практики ЗОЖ на селе».

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку на участие можно до 30 ноября на сайте конкурса.

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