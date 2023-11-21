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Общество

В России предлагают выплачивать родившим до 25 лет пособие 200 тысяч рублей

Женщинам, родившим до 25 лет, предложили выдавать пособие 200 тысяч рублей. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР, пишет газета «Известия».

«В России за последние 10 лет значительно снизилась рождаемость. Данная тенденция может привести к демографической катастрофе. Средний возраст матери при рождении первого ребёнка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40 % россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительных материального положения и жилищных условий», – говорится в пояснительной записке к документу.

Также отмечается, что многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую зарплату, чем на начальных этапах.

«Предстоящие расходы на содержание ребёнка отпугивают многих россиянок от рождения детей. Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам, в возрасте до 25 лет, и вне зависимости от их материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тысяч рублей. Причём такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребёнка, которого она родит в возрасте до 25 лет», – отмечается в документе.

«Чем раньше семья завела первого ребёнка, тем больше шансов, что она потом станет многодетной. Именно за это выступает наша партия. Почему детей не заводят до 25 лет? Потому что нет денег, чтобы снять квартиру, решить какие-то ещё вопросы. Поэтому мы предлагаем оказать таким семьям финансовую помощь», – пояснил зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, эти деньги позволят купить всё необходимое для новорождённого.

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