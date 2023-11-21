Российская актриса Полина Меньших погибла при обстреле в ДНР

23:25, 21 ноября 2023, ПАИ

Российская актриса и театральный режиссёр Полина Меньших погибла во время выступления на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на театр-студию «Портал».

«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис») погибла… на выступлении в Донбассе в результате обстрела», – говорится в сообщении.

По данным театра, актриса погибла 19 ноября.

Полина Меньших родилась 9 ноября. Была руководителем театра этнотанца «Нежень». Отмечается, что на момент гибели ей было 40 лет.