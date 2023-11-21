Российская актриса Полина Меньших погибла при обстреле в ДНР
Российская актриса и театральный режиссёр Полина Меньших погибла во время выступления на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на театр-студию «Портал».
«С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий «Последнего Испытания» («Леге Артис») погибла… на выступлении в Донбассе в результате обстрела», – говорится в сообщении.
По данным театра, актриса погибла 19 ноября.
Полина Меньших родилась 9 ноября. Была руководителем театра этнотанца «Нежень». Отмечается, что на момент гибели ей было 40 лет.
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