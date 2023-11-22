Кибербезопасность детей обсудят в медиацентре ПАИ
Круглый стол на тему «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 22 ноября, в 10:00.
Темы для обсуждения:
- виды и формы киберпреступлений, в которые вовлекаются несовершеннолетние;
- видят ли дети и их родители все риски, с которыми может столкнуться ребенок в интернет-пространстве;
- программы и проекты в регионе, повышающие киберграмотность детей и подростков, и их эффективность.
Комментарии: 0 Обсудить >>>