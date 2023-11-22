Кибербезопасность детей обсудят в медиацентре ПАИ

09:00, 22 ноября 2023, ПАИ

Круглый стол на тему «Информационная безопасность детей: риски и их предупреждение» пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 22 ноября, в 10:00.

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