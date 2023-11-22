Два пожара ликвидировали пожарные за сутки в Псковской области

09:34, 22 ноября 2023, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В хозяйственной постройке в садовом некоммерческом товариществе «Высоцкие сады» (Псковский район) в помещении парильного отделения огонь повредил стену. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Кроме того, однокомнатная квартира выгорела изнутри на улице Комсомольской в Красногородске. Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание в электросети. Спасли жилой дом и четыре хозяйственных постройки.