68% псковичей помогают своим родителям финансово

09:37, 22 ноября 2023, ПАИ

68 % псковичей оказывают материальную помощь своим родителям, следует из опроса сервиса SuperJob.

22 % делают это постоянно, 35 % – по необходимости и 11 % – крайне редко. 14 %, напротив, принимают финансовую помощь родителей, ещё 12 % не помогают родителям деньгами и не принимают их финансовой помощи.

Чем старше респонденты, тем чаще они оказывают постоянную материальную поддержку родителям: 18 % среди псковичей моложе 34 лет, 27 % среди горожан старше 45 лет. С ростом уровня дохода растёт и количество респондентов, кто готов помогать деньгами на постоянной основе или по необходимости.