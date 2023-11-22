Битва молодых учёных пройдёт в ПсковГУ

09:56, 22 ноября 2023, ПАИ

Молодёжный научно-популярный поединок «Science Slam ПсковГУ» пройдёт 23 ноября в 16:00, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В рамках мероприятия пять молодых учёных выступят на сцене актового зала главного корпуса ПсковГУ (улица Ленина, 2) и расскажут зрителям о своих исследованиях.

Science Slam – международный формат популяризации науки, представляющий собой соревнование в виде коротких выступлений учёных с рассказами о своих научных исследованиях в научно-популярной форме. Участники в течение десяти минут должны представить результаты своих изысканий интересно и понятно для гостей мероприятия. В процессе выступлений у зрителей будет возможность задать вопросы участникам, после чего они выберут лучшего спикера аплодисментами, громкость которых организаторы замерят шумомером.

Онлайн-трансляция мероприятия будет проходить на официальной странице Псковского государственного университета в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/pskgu.