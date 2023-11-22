Проект «Присягнувший единожды» объединил почти 8 тысяч школьников в Псковской области

10:19, 22 ноября 2023, ПАИ

В школах Псковской области прошли уроки мужества в рамках проекта «Присягнувший единожды». Мероприятия были приурочены ко Дню Военной присяги, который отмечается в России 21 ноября. Участие в них приняли почти 8 тысяч учащихся. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В десятом классе псковской гимназии №29 урок мужества провел подполковник внутренней службы в отставке, член исполкома псковской региональной общественной организации «Офицеры России» Михаил Семенков. Он поделился воспоминаниями о службе, ответил на вопросы подростков.

Также Михаил Семенков напомнил школьникам, что скоро в стране будет отмечаться День героев Отечества, и рассказал о том, как появился праздник, о героях истории и современности. «Молодежь — это наше будущее. И то, как будут воспитаны молодые люди, какое понимание о Родине, чести, достоинстве у них будет, то мы и будем иметь в будущем», — сказал он.

В лицее №10 урок мужества провела участник специальной военной операции, а также руководитель великолукского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Щеблыкина.

Уроки мужества также прошли в школах районов, городских и муниципальных округов региона - в общей сложности в 98 образовательных организациях.