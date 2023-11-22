В Псковской области продолжает работу пункт отбора на службу в подразделениях Росгвардии

10:21, 22 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области продолжает работу пункт отбора на службу в подразделениях Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Региональное управление Росгвардии приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН «Кром» и воинские части Росгвардии.

Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы - с 8:00 до 18:00 ежедневно.

Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов.

Подробности можно узнать по телефону 8 (8112) 73-43-13.